В формате видеоконференции. Зеленский выступит перед лидерами стран G7 6 мая, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Лидеры стран Большой семерки проведут видеоконференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским в воскресенье, 8 мая, заявила представитель правительства Германии Кристиана Хоффманн. Об этом сообщает СNN.

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«Канцлер Германии (Олаф Шольц — ред) проведет третью с начала года видеоконференцию со своими партнерами по G7», — заявила Хоффманн.

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Хоффман напомнила, что 8 мая — это «историческая дата окончания Второй мировой войны в Европе».

«Он будет освещать текущие вопросы, в частности ситуацию в Украине. Президент Украины Зеленский примет участие и доложит о текущей ситуации в своей стране», — сказала она.

В настоящее время Германия председательствует в G7. Кроме нее странами-участницами Большой семерки являются Канада, Франция, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

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