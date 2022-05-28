Зеленский выступит перед лидерами ЕС на саммите
Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед лидерами Европейского союза на специальном саммите 30−31 мая в Брюсселе.
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Зеленский обратится к лидерам ЕС посредством видеосвязи. Источник среди дипломатов ЕС подчеркнул, что выступление запланировано на первый день работы саммита, который стартует во второй половине понедельника
«Речь, в частности, будет идти о гуманитарной, финансовой и военной помощи», — заявил источник.
Ожидается, что на саммите утвердят новый пакет финансовой помощи Украине на 2022 год в размере 9 млрд евро. Лидеры ЕС также будут обсуждать вопрос конфискации замороженных российских активов и дальнейшую военную поддержку Украины.
Ранее стало известно, что ЕС не согласовал шестой пакет санкций, предусматривающий отказ от российских энергоносителей.
Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает одобрение всего шестого пакета санкций против РФ.
По данным медиа, в Евросоюзе готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций ЕС.
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