Зеленский выступит перед лидерами ЕС на саммите

28 мая, 01:46
Цей матеріал також доступний українською
Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед лидерами Европейского союза на специальном саммите 30−31 мая в Брюсселе.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский обратится к лидерам ЕС посредством видеосвязи. Источник среди дипломатов ЕС подчеркнул, что выступление запланировано на первый день работы саммита, который стартует во второй половине понедельника

Видео дня

«Речь, в частности, будет идти о гуманитарной, финансовой и военной помощи», — заявил источник.

Ожидается, что на саммите утвердят новый пакет финансовой помощи Украине на 2022 год в размере 9 млрд евро. Лидеры ЕС также будут обсуждать вопрос конфискации замороженных российских активов и дальнейшую военную поддержку Украины.

Читайте также:
Олег Громовой
Олег Громовой
Как рождаются и работают санкции ЕС

Ранее стало известно, что ЕС не согласовал шестой пакет санкций, предусматривающий отказ от российских энергоносителей.

Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает одобрение всего шестого пакета санкций против РФ.

По данным медиа, в Евросоюзе готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций ЕС.

https://www.youtube.com/watch?v=4uYM_7JFHDs
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Саммит ЕС Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X