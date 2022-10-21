Зеленский встретился с конгрессменами США в Киеве: обсудили передачу Украине ПВО и признание РФ страной-террористом 21 октября, 15:56 Члены Палаты представителей Конгресса США прибыли в Киев, где встретились с Зеленским (Фото:ОПУ)

В пятницу, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом.

Украинский президент подчеркнул, что визит конгрессменов особенно важен именно сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры.

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«Это смелый шаг с вашей стороны, свидетельствующий о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины. Он подтверждает, что Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером», — отметил Зеленский.

Он рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и первоочередных нуждах ВСУ. Зеленский также оценил поддержку украинце со стороны США, но призвал наращивать помощь, чтобы приблизить мир.

Президент подчеркнул важность передачи Киеву систем ПВО в необходимом количестве для создания над страной воздушного щита.

Собеседники также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и усилению санкций против РФ. Зеленский подчеркнул, что мир должен признать Россию государством-террористом.

В свою очередь, конгрессмены США заверили главу украинского государства в неизменной поддержке и отметили важность восстановления территориальной целостности Украины.

Последние десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине. Оккупанты наносят удары ракетами и дронами-камикадзе, в том числе, по жилым домам.

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города.

Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Накануне президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

