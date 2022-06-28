Зеленский призвал мир признать РФ государством-спонсором терроризма из-за ударов ракетами по гражданским объектам 28 июня, 13:27 Ракетный удар России по Кременчугу полностью разрушил торговый центр, более 20 человек погибли (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать России государством-спонсором терроризма из-за многочисленных ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

«Это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор», — написал он в своем Telegram.

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Зеленский добавил, что бить ракетами по гражданским объектам могут только «совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле».

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли более 20 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что город обстреляли дальними бомбардировщиками Ту-22 М3

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить».

Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

Теракт вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных к ответственности.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок.

Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.

28 июня войска РФ выпустили около 11 ракет по Николаеву и обстреляли Очаков Николаевской области. В городе погибли три человека, еще шесть получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети. Были зафиксированы попадания по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также два прямых попадания в жилые дома.

3 мая Рада призвала Конгресс США признать Россию спонсором терроризма. Позже в Сенат США внесли соответствующую резолюцию.

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