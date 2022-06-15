Вторжение в Украину только первый шаг, который нужен России для завоевания других народов — Зеленский 15 июня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Зеленский обратился к парламенту Чехии (Фото:ОПУ)

Вторжение России в Украину является только первым шагом, который необходим руководству Кремля, чтобы открыть путь к завоеванию других народов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Чехии.

«Мы противостоим тирании, которая не хочет останавливаться только на территории Украины. Она считает своей мишенью всех в Европе. Всех живущих свободной жизнью. Ее амбиции направлены на огромное пространство — от Варшавы до Софии, от Праги до Таллина. Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который необходим руководству России, чтобы открыть путь к покорению других народов», — сказал он.

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Украинские лидер также задался вопросом, на кого Россия захочет напасть дальше на фоне разговоров об «отмене» независимости стран Балтии.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украина должна получить все для победы.

«Современное достаточно мощное оружие, финансовую помощь и фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно — утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июня — 112-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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