Вторжение в Украину только первый шаг, который нужен России для завоевания других народов — Зеленский

15 июня, 15:37
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Зеленский обратился к парламенту Чехии (Фото:ОПУ)

Зеленский обратился к парламенту Чехии (Фото:ОПУ)

Вторжение России в Украину является только первым шагом, который необходим руководству Кремля, чтобы открыть путь к завоеванию других народов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Чехии.

«Мы противостоим тирании, которая не хочет останавливаться только на территории Украины. Она считает своей мишенью всех в Европе. Всех живущих свободной жизнью. Ее амбиции направлены на огромное пространство — от Варшавы до Софии, от Праги до Таллина. Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который необходим руководству России, чтобы открыть путь к покорению других народов», — сказал он.

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Украинские лидер также задался вопросом, на кого Россия захочет напасть дальше на фоне разговоров об «отмене» независимости стран Балтии.

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Зеленский добавил, что именно поэтому Украина должна получить все для победы.

«Современное достаточно мощное оружие, финансовую помощь и фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно — утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июня — 112-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Чехия Владимир Зеленский Война России против Украины

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