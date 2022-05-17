Сегодня Зеленский проведет переговоры с Макроном и Шольцем — ОПУ 17 мая, 10:56 Цей матеріал також доступний українською У Зеленского запланированы переговоры с Шольцем и Макроном (Фото:ОПУ)

Во вторник, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире национального телемарафона.

«Сегодня у президента запланированы два важных разговора по инициативе именно наших партнеров. Это разговоры с канцлером Шольцем и с президентом Макроном. В течение дня эти разговоры состоятся», — отметил он.

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Сибига добавил, что в течение текущей недели Зеленский также будет вести переговоры, направленные на усиление обороноспособности Украины и ее экономическую поддержку, а также на усиление санкционного давления на РФ.

Зеленский последний раз говорил с Шольцем 11 мая, тогда лидеры двух стран обсудили ход мирных переговоров и текущую ситуацию на фронте.

Макрон и Зеленский говорили в конце апреля, тогда президент Франции пообещал усилить военную помощь Украине.

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