«Продуктивные переговоры». Зеленский рассказал о разговоре с Шольцем

17 мая, 12:08
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Зеленский поговорил с Шольцем по телефону (Фото:ОПУ)

Зеленский поговорил с Шольцем по телефону (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцером Германии Олафом Шольцем.

Война России против Украины — главные события 17 мая

По его словам, переговоры прошли продуктивно.

«Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира», — написал Зеленский в своем Twitter

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Он добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее содействие Германии на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1526483062049185792

Зеленский последний раз говорил с Шольцем 11 мая, тогда лидеры двух стран обсудили ход мирных переговоров и текущую ситуацию на фронте.

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Накануне немецкий канцлер заявил, что Запад не согласится на навязанный Россией мир, если Москва попытается захватить часть территории Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Олаф Шольц Война России против Украины

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