«Продуктивные переговоры». Зеленский рассказал о разговоре с Шольцем
Зеленский поговорил с Шольцем по телефону (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцером Германии Олафом Шольцем.
Война России против Украины — главные события 17 мая
По его словам, переговоры прошли продуктивно.
«Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира», — написал Зеленский в своем Twitter
Он добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее содействие Германии на пути к полноправному членству Украины в ЕС.
Зеленский последний раз говорил с Шольцем 11 мая, тогда лидеры двух стран обсудили ход мирных переговоров и текущую ситуацию на фронте.
Накануне немецкий канцлер заявил, что Запад не согласится на навязанный Россией мир, если Москва попытается захватить часть территории Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.