«Продуктивные переговоры». Зеленский рассказал о разговоре с Шольцем 17 мая, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Зеленский поговорил с Шольцем по телефону (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцером Германии Олафом Шольцем.

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По его словам, переговоры прошли продуктивно.

«Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира», — написал Зеленский в своем Twitter

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Он добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее содействие Германии на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

Зеленский последний раз говорил с Шольцем 11 мая, тогда лидеры двух стран обсудили ход мирных переговоров и текущую ситуацию на фронте.

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Накануне немецкий канцлер заявил, что Запад не согласится на навязанный Россией мир, если Москва попытается захватить часть территории Украины.





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