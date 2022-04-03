«Возможно, потерял честность в контактах с Москвой?». Зеленский обратился к премьеру Венгрии Орбану 3 апреля, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не полностью понимает, что происходит не только в Украине, но и во всем мире», раскритиковав Будапешт за позицию относительно полномасштабной войны, развязанной Россией.



Об этом он сказал во время своего обращения в ночь на 3 апреля.

Президент напомнил, что Киев не получил от Венгрии того, что «делают все остальные ради мира», — транзита оборонной помощи. Также Украина не увидела «морального лидерства и никаких усилий. чтобы остановить войну», заявил Зеленский.

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«Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт, или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам. Ради чего?» — обратился он к Орбану.

Зеленский подчеркнул, что венгерский народ поддерживает украинский так же, как и украинцы — венгров, а меньшинства должны быть "мостиками, которые нас еще больше объединяют".

«Политики уходят, а правда, она остается. Я всегда говорю то, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли[...] Если это война. я называю ее войной", не "специальной операцией"[...] Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-то в контактах с Москвой», — заявил Зеленский.

7 марта Орбан заявил, что Венгрия запретила предоставлять Украине оружием через территорию своей страны. 24 марта президент Владимир Зеленский обратился к Орбану, призвав его определиться, на чьей стороне во время полномасштабной войны России против Украины.

Премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ.

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