Зеленский заявил, что его участие в следующем саммите НАТО будет свидетельством общей победы над РФ
Зеленский обратился к лидерам стран НАТО на саммите в Мадриде (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите НАТО через год будет свидетельством общей победы над Россией.
«Я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО — покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году — при моем непосредственном участии, а не вот таким включением — будет свидетельством нашей общей победы», — сказал он, обращаясь к лидерам стран НАТО.
Зеленский отметил, что для блока начинается новая история, и во времена чрезвычайно агрессивного Кремля, «миру нужен очень смелый Альянс».
Он также подчеркнул, что в следующем году ситуация может быть еще хуже, что станет провалом НАТО.
«Но в следующем году может быть еще хуже ситуация — реальный провал Альянса — если под обстрелами России будет не только Украина, а несколько других государств, вполне возможно — членов Альянса», — сказал он, призвав отвечать на угрозы со стороны РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом в Мадриде заявил, что страны Альянса в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования.
27 июня Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.
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