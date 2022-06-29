Зеленский заявил, что его участие в следующем саммите НАТО будет свидетельством общей победы над РФ 29 июня, 14:33 Зеленский обратился к лидерам стран НАТО на саммите в Мадриде (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите НАТО через год будет свидетельством общей победы над Россией.

«Я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО — покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году — при моем непосредственном участии, а не вот таким включением — будет свидетельством нашей общей победы», — сказал он, обращаясь к лидерам стран НАТО.

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Зеленский отметил, что для блока начинается новая история, и во времена чрезвычайно агрессивного Кремля, «миру нужен очень смелый Альянс».

Он также подчеркнул, что в следующем году ситуация может быть еще хуже, что станет провалом НАТО.

«Но в следующем году может быть еще хуже ситуация — реальный провал Альянса — если под обстрелами России будет не только Украина, а несколько других государств, вполне возможно — членов Альянса», — сказал он, призвав отвечать на угрозы со стороны РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом в Мадриде заявил, что страны Альянса в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования.

27 июня Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.

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