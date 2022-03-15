Глава ОБСЕ: Атаки России против Украины — государственный терроризм, агрессия оказалась тактическим провалом

15 марта, 04:28
Цей матеріал також доступний українською
Збигнев Рау (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)

Збигнев Рау (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)

Атаки России на мирных жителей, школы, больницы и гражданскую инфраструктуру в Украине являются государственным терроризмом. Об этом заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время выступления в Совбезе ООН 14 марта, пишет AP.

По его словам, российская «неспровоцированная, неоправданная и умышленная агрессия» против Украины была «плохо подготовлена, исполнена и оказалась стратегическим и тактическим провалом».

«Вместо того, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные смерти в своих рядах, Кремль изменил свою тактику. Сила вторжения начала атаковать гражданское население и инфраструктуру, нарушая  Женевские конвенции и международное гуманитарное право, чтобы попытаться сломать украинское сопротивление», — заявил Рау.

Читайте также:

Европе повезло, что на востоке находится Украина, а не государство, которое сложило бы оружие — Давидюк (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook) «РФ хочет втянуть мир в войну». Европе повезло, что на востоке находится Украина, а не государство, которое сложило бы оружие — Давидюк

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Решения должны вынести 16 марта.

Также в Гааге расположен Международный уголовный суд. Прокурор МКС Карим Хан начал расследовать возможные военные преступления на территории Украины 2 марта, после того как в суд обратилось беспрецедентное количество стран — 39.

15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша ОБСЕ Российская агрессия Терроризм Совбез ООН Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ