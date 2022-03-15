Глава ОБСЕ: Атаки России против Украины — государственный терроризм, агрессия оказалась тактическим провалом 15 марта, 04:28 Цей матеріал також доступний українською Збигнев Рау (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)

Атаки России на мирных жителей, школы, больницы и гражданскую инфраструктуру в Украине являются государственным терроризмом. Об этом заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время выступления в Совбезе ООН 14 марта, пишет AP.

По его словам, российская «неспровоцированная, неоправданная и умышленная агрессия» против Украины была «плохо подготовлена, исполнена и оказалась стратегическим и тактическим провалом».

«Вместо того, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные смерти в своих рядах, Кремль изменил свою тактику. Сила вторжения начала атаковать гражданское население и инфраструктуру, нарушая Женевские конвенции и международное гуманитарное право, чтобы попытаться сломать украинское сопротивление», — заявил Рау.

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Решения должны вынести 16 марта.

Также в Гааге расположен Международный уголовный суд. Прокурор МКС Карим Хан начал расследовать возможные военные преступления на территории Украины 2 марта, после того как в суд обратилось беспрецедентное количество стран — 39.

15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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