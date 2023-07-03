«Не до конца понимают последствия». Политической воли жестко реагировать на события на Запорожской станции нет — эксперт 3 июля, 19:37 NV Премиум Российский блокпост возле Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в интервью Radio NV заявил, что на Западе нет политической воли жестко реагировать на события на Запорожской АЭС.

«К сожалению, сейчас мы видим, что политической воли жестко реагировать на события на Запорожской станции не существует. … С точки зрения политической воли ситуация такая: понятно, что надо [что-то] сделать, но такие настроения, что вроде бы пройдет, растянется и как-то оно будет», — сказал Ижак в эфире Radio NV.

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Он отметил, что в Европе и США или не верят, что на ЗАЭС что-то может произойти, «или это самоуспокоение». В то же время, эксперт сказал, что сам он не верит, что на ЗАЭС может быть катастрофа, похожая на Чернобыльскую.