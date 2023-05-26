Профессор Колумбийского университета развеял опасения, что Запад уменьшит поддержку Украины 26 мая, 14:02 Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, 21 мая 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В Украине есть определенные опасения относительно возможного снижения уровня поддержки от Запада в целом и от Соединенных Штатов в частности, однако, нынешняя Администрация президента Джо Байдена решительно настроена этого не допустить сказал профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович во время 15-го Киевского форума по безопасности.



По его словам, эти опасения ошибочны, и украинцам стоит наоборот сильнее давить относительно своей поддержки на саммите НАТО в Вильнюсе.

«СМИ создали такую картину, что Администрация колеблется или не уверена. Что существует республиканская оппозиция относительно поддержки Украины. Что есть нечеткие отношения у левого крыла Демократической партии. Возможно, вы слышали, что говорит Такер Карлсон, прославляя Владимира Путина, но эта картина нас только запутывает. Она не соответствует действительности», — заверил профессор.

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Сестанович отметил, что в случае поражения Украины, Администрация Джо Байдена сильно пострадает, потому что в этом случае республиканцы «просто распнут президента».

«Администрация решительно настроена не допустить этого. Вы видите, каждый раз, когда принимаются решения о новых вооружениях, происходит много затягиваний и колебаний, однако, в конце концов, администрация идет правильным путем», — отметил он.

Профессор также привел другой пример, когда губернатор Флориды Рон Десантис предположил, что между Украиной и Россией происходит просто территориальный спор, уровень его поддержки сразу начал сокращаться, а шанс на кандидатство в президенты — уменьшаться.

«Украина в любом случае не теряет поддержки. Да, некоторые республиканцы говорят, что Украина получает слишком много поддержки, возможно, надо меньше. Но эти решения не влияют на политических лидеров ни в Республиканской, ни в Демократической партии», — подытожил Сестанович.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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