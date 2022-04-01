Партизанское сафари. Иностранная пресса анонсирует новую военную стратегию украинцев и анализирует работу западных разведок 1 апреля, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Территориальной обороны одного из населенных пунктов на севере Киевской области направляются на позицию (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Чего пытается добиться Запад, обнародуя секретные разведданные, когда на Украине начнется партизанская война с оккупантами и почему часть украинских беженцев уже возвращается домой — НВ анализирует иностранную прессу.



Западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет интернет-издание американской медиакомпании CNN . В частности, они описывают российские войска как застрявшие, деморализованные и нефункциональные, подчеркивают их масштабные боевые потери и указывают на рост напряжения внутри Кремля.

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«Они утверждают, что российский лидер изолирован, плохо информирован и ему не хватает реальных разведданных по поводу того, насколько плохо идет война», — утверждает издание. Таким образом, Путину не дают сформировать собственный нарратив войны в Украине. Это должно особенно раздражать бывшего офицера КГБ, который и сам раньше не раз разворачивал информационную войну против стран Запада, например, вмешиваясь в выборы в США и Европе.

Во время многих предыдущих геополитических кризисов разведданные традиционно держались в секрете — среди прочего и из-за необходимости защитить источники и методы их сбора. Так чего же пытается достичь Запад своей новой тактикой использования рассекреченной информации? Во-первых, в США не хотят дать России возможности сформировать собственный образ войны в Украине. Во-вторых, разоблачение неудач агрессора подкрепляет жесткую позицию Запада по отношению к Москве, а также подкрепляет боевой дух украинцев. Кроме того, такое управление общественным мнением дает западным лидерам возможность утверждать, что их политика работает. И, наконец, несмотря на жесткое подавление свободы слова в России, западный посыл могут услышать некоторые категории россиян — в частности, технологически продвинутая молодежь, а также военные и политические элиты.

Впрочем, такое использование разведданных имеет свои предостережения. Информация, попадающая в публичное пространство, например об операциях россиян в Украине и изоляции Путина в Москве, освещает ровно то, что хотят обнародовать западные спецслужбы. И узнать, дает ли она полную картину или выборочные фрагменты, невозможно. Кроме того, разведка может ошибаться или давать неточные данные. Так, на этой неделе генерал Тод Уолтерс, командующий американскими войсками в Европе, уже отметил, что из-за возможного пробела в американской разведке армия РФ была переоценена, а украинская обороноспособность — недооценена. Впрочем, даже этот недосмотр только подчеркивает и подсвечивает плохую результативность российских вооруженных сил, пишет CNN.

Вскоре агрессор столкнется с еще одной проблемой: в ближайшие недели в Украине должна развернуться скоординированная партизанская война, сообщает американский журнал Foreign Policy . Киев намерен начать ее параллельно с основными боевыми действиями, как только весна оденет леса в зелень, обеспечив партизанам прикрытие. «В скором времени начнется сезон тотального украинского партизанского сафари, — заявил в конце марта глава разведки Украины Кирилл Буданов. — Тогда россиянам останется один актуальный сценарий: как выжить».

Судя по сообщениям СМИ, на самом деле определенная партизанская война уже началась: украинские гражданские захватывают вражескую технику, оружие и берут в плен оккупантов, передавая их потом ВСУ. Кроме того, развернулось движение мирного сопротивления: жители оккупированных городов выходят на акции протестов, а в свободных от захватчиков населенных пунктах украинцы готовят коктейли Молотова. Наиболее значительное общественное участие в сопротивлении выражается в подготовке и работе подразделений территориальной обороны, в которые уже вступили десятки тысяч гражданских и резервистов. Их основные задачи — защита критической инфраструктуры, поддержка регулярной армии, борьба с диверсантами и шпионами.

Кроме того, в Украине уже создан виртуальный Центр национального сопротивления, который предлагает детальные инструкции по организации засад, реагированию на химические атаки и мирному сопротивлению. «Чтобы стать невидимым мстителем, которого будут бояться оккупанты, нужно знать тактику, медицину, безопасность в интернете, знать о самодельном оружии и ненасильственных действиях», — пишется на сайте Центра. Здесь также размещено руководство по гражданскому сопротивлению с советами, как снижать боевой дух оккупантов, устраивать саботаж и помогать партизанскому движению.

Многие украинцы вспомнят историю Второй мировой войны, предполагает издание. Тогда партизаны контролировали леса, болота, горы западной и северной Украины, а также преследовали немецкие оккупационные войска в городах. Безусловно, Россия будет принимать жесткие контрмеры и репрессии. Однако украинские партизаны не будут одни — они будут действовать вместе с ВСУ, которые уже сейчас эффективно противостоят агрессору и пользуются поддержкой западных стран.

«Они будут бороться не по идеологическим соображениям, а будут защищать существующую страну. И даже если традиционная война продолжится, украинские партизаны вполне способны помочь переломить ситуацию», — пишет Foreign Policy.

Еще одно американское издание Politico в своем репортаже из польского пограничного городка Перемышль утверждает: несмотря на то, что война в Украине продолжается, часть беженцев уже возвращаются домой. По последним данным польской пограничной службы, только за первые два дня этой недели в Украину вернулось около 25 тыс. человек. Всего же с начала российского вторжения на родину направились 370 тыс. украинцев.

Причины, по которым беженцы возвращаются, разнятся. У некоторых заканчиваются деньги, другие не могут найти или позволить себе жилье за пределами лагерей для беженцев. Тем более что в Польше, которая приняла около 2,3 млн украинцев, существуют проблемы с задержкой выплат помощи от правительства.

На протяжении недель польский Перемышль оставался самым большим в Европе центром прибытия украинцев. Сюда до сих пор каждый день приезжают тысячи новых беженцев. Впрочем, теперь на местной железнодорожной станции они пересекаются с согражданами, которые едут в обратном направлении.

Волонтеры из разных стран Европы, которые помогают украинским беженцам на вокзале Перемышля, подтверждают, что многие беглецы от войны начали возвращаться домой. «Я была очень удивлена, когда это увидела, это было шоком, — цитирует издание 23-летнюю волонтера Аду Вордсворт, студентку Оксфордского университета. — Первая семья, которую я встретила, хотела вернуться в Харьков».

Между тем историк Дариуш Стола из Польской академии наук, написавший несколько книг о миграции, отмечает: нынешний процесс соответствует историческим моделям. Даже в мирное время многие мигранты решают возвращаться, ведь опыт мигранта оказывается не таким, каким они его себе представляли, объясняет он.

«Эмоциональные потребности некоторых людей могут быть сильнее страха войны. Они могут интерпретировать новости из Украины так, чтобы укрепить свою решимость вернуться, — говорит ученый. — Эмоциональная цена расставания в драматических условиях может казаться больше страха попасть под российский обстрел».

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