«Нас не интересует, что происходит в РФ». Оружие большой дальности нужно Украине только для защиты своих территорий — Зеленский 1 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что Украину интересует только ее собственная территория (Фото:ОПУ)

Украине нужно оружие большой дальности только для защиты своих территорий, а не для нанесения ударов по территории РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

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«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине», — сказал он в интервью телекомпании Newsmax.

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По словам Зеленского, тот факт, что Украина является «оборонительным периметром» мира против России и диктатора Владимира Путина, означает, что она не может ничего «уступить».

«Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории — это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос», — пояснил украинский президент.

Он признал, что «есть некоторые трудности с некоторыми территориями».

«Есть некоторые детали, но все эти трудности, они могут быть обсуждены, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну. Но если речь идет об ультиматумах и „Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых“ — то это не то, о чем мы можем договориться», — сказал Зеленский.

В конце мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Он объяснил, что защитники Украины уже начали контрнаступление по некоторым направлениям, но провести широкомасштабное наступление без этого оружия будет сложно.

Газета The Washington Post сообщила, что Белый дом не исключает отправку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Однако позже он подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня.





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