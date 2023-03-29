Действительно ли Путин разместит ядерное оружие в Беларуси — объясняет Данилов

29 марта, 08:17
Поделиться:
Владимир Путин заявлением о размещении ядерного оружия в Беларуси пытается убедить американцев начать переговоры, считает Алексей Данилов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Владимир Путин заявлением о размещении ядерного оружия в Беларуси пытается убедить американцев начать переговоры, считает Алексей Данилов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Radio NV рассказал, решится ли российский диктатор Владимир Путин разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

«Пугалки Путина, адресованы прежде всего Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ, или нет – это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-то даст размещать ядерное оружие в Беларуси», — заявил Данилов в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NIA_bvh_xXw

Секретарь СНБО добавил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко понимает, что подвергается очень большой опасности.

Читайте также:

Александр Лукашенко и Владимир Путин, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS) «От Лукашенко ничего не зависит». Путин абсолютно неадекватен и готов применять ядерные ракеты — интервью с белорусской журналисткой Радиной

"Думаю, несмотря на то, что Российская Федерация оккупировала фактически Беларусь, данного факта не произойдет", - отметил он.

Данилов назвал заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси приглашением американцев к переговорам.

«Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех умных людей понятное дело», — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам белорусского оппозиционера Валерия Сахащика, Лукашенко рассчитывал, что ему подарят ядерное оружие, и он будет сам его контролировать. А в том варианте размещения ядерного оружия в Беларуси, который определил российский диктатор Владимир Путин, Лукашенко проиграет, и эта ситуация для него плохая, подчеркнул белорусский оппозиционер.

Читайте также:

Александр Лукашенко считает, что ядерное оружие в Беларуси обеспечит ему пожизненное правление, убежден Павел Латушко (Фото:president.gov.by) Не заложник. Вернув ядерное оружие в Беларусь, Лукашенко осуществит свою мечту — белорусский оппозиционер

28 марта в МИД Беларуси заявили, что планы России разместить в Беларуси свое ядерное оружие якобы являются «вынужденными ответными действиями».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого практического смысла с военной точки зрения, «субъектности Лукашенко вообще нет» и белорусский диктатор является «пропагандистом Кремля».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Александр Лукашенко Россия-США Война в Украине Российско-украинская война Виталий Данилов Россия-Беларусь Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X