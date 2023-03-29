Действительно ли Путин разместит ядерное оружие в Беларуси — объясняет Данилов 29 марта, 08:17 Владимир Путин заявлением о размещении ядерного оружия в Беларуси пытается убедить американцев начать переговоры, считает Алексей Данилов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Radio NV рассказал, решится ли российский диктатор Владимир Путин разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

«Пугалки Путина, адресованы прежде всего Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ, или нет – это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-то даст размещать ядерное оружие в Беларуси», — заявил Данилов в эфире Radio NV.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко понимает, что подвергается очень большой опасности.

"Думаю, несмотря на то, что Российская Федерация оккупировала фактически Беларусь, данного факта не произойдет", - отметил он.

Данилов назвал заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси приглашением американцев к переговорам.

«Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех умных людей понятное дело», — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам белорусского оппозиционера Валерия Сахащика, Лукашенко рассчитывал, что ему подарят ядерное оружие, и он будет сам его контролировать. А в том варианте размещения ядерного оружия в Беларуси, который определил российский диктатор Владимир Путин, Лукашенко проиграет, и эта ситуация для него плохая, подчеркнул белорусский оппозиционер.

28 марта в МИД Беларуси заявили, что планы России разместить в Беларуси свое ядерное оружие якобы являются «вынужденными ответными действиями».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого практического смысла с военной точки зрения, «субъектности Лукашенко вообще нет» и белорусский диктатор является «пропагандистом Кремля».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».