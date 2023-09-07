Столтенберг сожалеет, что Россия избежала ответственности после захвата частей Грузии и Украины 7 сентября, 14:49 Столтенберг заявил, что сейчас у ЕС и НАТО нет другого выбора, чем поддерживать Украину (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о том, что России удалось избежать ответственности после оккупации части Грузии и захвата Крыма.

Об этом он сказал о время выступления на комитете Европарламента по обороне и иностранным делам, пишет Радио Свобода.

«Была Грузия в 2008 году, был Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в 2022 году. Россия смогла избежать ответственности, и я сожалею об этом», — отметил генсек НАТО.

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Столтенберг подчеркнул, что сейчас у ЕС и НАТО нет другого выбора, кроме как заботиться о безопасности путем инвестиций в оборону и поддержку Украины.

«Если Путин выиграет в Украине, это будет трагедией для украинцев, но это также опасно для нас, потому что это будет знаком для авторитарных лидеров, что с помощью военной силы можно сделать, что хочешь», — сказал он.

Генсек Североатлантического альянса также добавил, что вторжение РФ не было провоцировано, а Кремль требовал подписать договор, согласно которому Альянс не имел бы права больше принимать ни одну страну.

«Россия решила контролировать соседей, распределить сферы интересов. И говорит, что это была провокация, если какая-то страна решала присоединиться к НАТО. Это не провокация, а демократическое суверенное право каждого государства избрать свой путь», — резюмировал Столтенберг.

С начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину западные страны поддерживают Киев, оказывая финансовую и военную поддержку. Против страны-агрессора вводятся масштабные санкции. В то же время этого не было сделано, чтобы предотвратить большую войну РФ против Украины.