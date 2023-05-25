Экс-министр финансов подчеркнула необходимость финансовой и экономической безопасности для восстановления Украины 25 мая, 15:49 Наталья Яресько заявила, что восстановление страны должно происходить в четком соответствии со стандартами ЕС (Фото:Кадр видео Open Ukraine via YouTube)

Финансовая и экономическая составляющая позволят Украине балансировать вопросы политической и военной безопасности отметила Наталья Яресько, глава Наблюдательного совета Института Аспен в Украине и министр финансов Украины в 2014—2016 годах во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.



«Очень важно иметь экономическую и финансовую безопасность, потому что будущее государства — это не только вопрос военной или политической безопасности, которая нам нужна. Сегодня мы должны начать думать над всеми сложными задачами, которые связаны с восстановлением страны. И это начинается с того, каким является социальный контракт между правительством и гражданами, как эти отношения будут выглядеть в будущем, и как мы будем совершенствовать нашу демократию, демократию, за которую люди ежедневно умирают», — сказала она.

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Экс-министр отметила важность наработки ориентиров в государственной политике относительно понимания, как вернуть в Украину максимальное количество граждан из числа 8 млн беженцев, ведь их возвращение позволит увеличить экономический потенциал и возрождение страны.

Наталья Яресько заявила, что восстановление страны должно происходить в четком соответствии со стандартами ЕС.

«Должны делать это „зеленым способом“, без советского наследия и загрязнения окружающей среды». Лучшие «зеленые» практики могут прийти в Украину, и мы должны работать над использованием этого потенциала", — отметила эксперт.

Наталья Яресько добавила, что Украина доказала всему миру готовность стремления жить в соответствии с лучшими европейскими стандартами и стандартами НАТО.

«И мы можем обеспечить свою безопасность в НАТО, в мире, только если будем иметь финансовую и экономическую безопасность. И для этого нам надо работать уже сегодня, развивать это видение, чтобы иметь возможность осуществить эти изменения», — резюмировала она.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.