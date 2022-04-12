В НАТО считают, что второй этап войны в Украине будет «более сложным и кровопролитным» 12 апреля, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап полномасштабной войны в Украине «неизбежен». Об этом сообщает Digi24.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

По словам Джоанэ, перегруппировка российских войск, восполнение огромных потерь, которые они понесли во время первого этапа войны, проблем тылового обеспечения и боевой подготовки, «указывает на то, что нас в скором времени ждет вступление во второй, очень кровопролитный этап войны».



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«Второй этап [будет] более сложный, отличный по характеру от первого, на гораздо более широком фронте, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в направлении Крыма и Мариуполя. Так что, по нашим оценкам, мы вступаем во второй, еще более сложный этап этой войны, которая, похоже, затягивается… Военная составляющая будет гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, будут потери среди гражданского населения», — сказал заместитель генсека НАТО.

Джоанэ сказал, что нужно быть готовыми к тому, что война затянется, а союзники по НАТО «полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется» и помогают нашей стране подготовиться к новому этапу. Действия российских оккупантов в Украине, в том числе умышленное убийство мирных жителей, он назвал чрезвычайно варварским и диким.

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Накануне спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

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