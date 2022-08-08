Попытки наступления оккупантов под Авдеевкой и Песками захлебнулись — Генштаб 8 августа, 20:49 Дым над оккупированным Донецком, 7 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в понедельник, 8 августа, на 166-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



на Северском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Гремяча и Сеньковки Черниговской области, Суходола, Мануховки, села Новые Вирки и Павловки Сумской области;

оккупанты обстреливали из артиллерии районы Гремяча и Сеньковки Черниговской области, Суходола, Мануховки, села Новые Вирки и Павловки Сумской области; на Харьковском направлении вражеские подразделения пытаются помешать защитникам Украины продвинуться вглубь временно захваченной территории с использованием танков, ствольной и реактивной артиллерии. Россияне обстреливали районы населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевая, Русские Тишки, Циркуны, Перемога, Слобожанское, Червоное, Гусаревка и Асеевка, нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака;

вражеские подразделения пытаются помешать защитникам Украины продвинуться вглубь временно захваченной территории с использованием танков, ствольной и реактивной артиллерии. Россияне обстреливали районы населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевая, Русские Тишки, Циркуны, Перемога, Слобожанское, Червоное, Гусаревка и Асеевка, нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака; на Славянском направлении оккупанты вели артиллерийских обстрел возле Великой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибровного, Грушевахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского, нанесли авиаудар у Залимана;

оккупанты вели артиллерийских обстрел возле Великой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибровного, Грушевахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского, нанесли авиаудар у Залимана; враг тщетно пытался улучшить тактическое положение возле Богородичного;

на Донецком направлении армия страны-террориста пытается нанести максимальные потери украинским войскам и не дать перебросить их на другие направления;

армия страны-террориста пытается нанести максимальные потери украинским войскам и не дать перебросить их на другие направления; на Краматорском направлении россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Стародубовки, нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки;

россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Стародубовки, нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении противник обстреливал защитников Украины возле Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины, нанесли авиаудары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы;

противник обстреливал защитников Украины возле Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины, нанесли авиаудары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы; украинские бойцы отбили попытки оккупантов вести штурм в направлениях Бахмута, Зайцевого, Вершины и Кодемы;

в направлениях Бахмута, Зайцевого, Вершины и Кодемы; на Авдеевском направлении враг обстреливал из артиллерии и танков районы Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахового;

враг обстреливал из артиллерии и танков районы Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахового; попытка оккупантов наступать в направлениях Авдеевки и Песков захлебнулась под огнем Сил обороны Украины, противник отступил;

захлебнулась под огнем Сил обороны Украины, противник отступил; на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне использовали танки, ствольную и реактивную артиллерию и обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Гуляйпольского, Темировки, Времевки, Гуляйполя, Малиновки и Новополя, нанесли авиаудары возле Пречистовки, Владимировки и Полтавки;

россияне использовали танки, ствольную и реактивную артиллерию и обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Гуляйпольского, Темировки, Времевки, Гуляйполя, Малиновки и Новополя, нанесли авиаудары возле Пречистовки, Владимировки и Полтавки; войска страны-агрессора безуспешно пытались прорвать оборону защитников Украины в направлениях Марьинки и Шевченко, отступили;

и Шевченко, отступили; на Южнобугском направлении зафиксированы российские обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Таврийское, Лиманы, Александровка, Котлярево, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоалександровка, Тополиное и Потемкино, оккупанты нанесли авиаудары возле Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврийского;

зафиксированы российские обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Таврийское, Лиманы, Александровка, Котлярево, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоалександровка, Тополиное и Потемкино, оккупанты нанесли авиаудары возле Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврийского; в акватории Черного моря Россия удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 42 340 своих военных, 1811 танков, 261 РСЗО, 223 самолета, 192 вертолета, 754 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

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