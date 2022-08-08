Попытки наступления оккупантов под Авдеевкой и Песками захлебнулись — Генштаб

8 августа, 20:49
Дым над оккупированным Донецком, 7 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дым над оккупированным Донецком, 7 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в понедельник, 8 августа, на 166-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • на Северском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Гремяча и Сеньковки Черниговской области, Суходола, Мануховки, села Новые Вирки и Павловки Сумской области;
  • на Харьковском направлении вражеские подразделения пытаются помешать защитникам Украины продвинуться вглубь временно захваченной территории с использованием танков, ствольной и реактивной артиллерии. Россияне обстреливали районы населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевая, Русские Тишки, Циркуны, Перемога, Слобожанское, Червоное, Гусаревка и Асеевка, нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака;
  • на Славянском направлении оккупанты вели артиллерийских обстрел возле Великой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибровного, Грушевахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского, нанесли авиаудар у Залимана;
  • враг тщетно пытался улучшить тактическое положение возле Богородичного;
  • на Донецком направлении армия страны-террориста пытается нанести максимальные потери украинским войскам и не дать перебросить их на другие направления;
  • на Краматорском направлении россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Стародубовки, нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки;
  • на Бахмутском направлении противник обстреливал защитников Украины возле Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины, нанесли авиаудары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы;
  • украинские бойцы отбили попытки оккупантов вести штурм в направлениях Бахмута, Зайцевого, Вершины и Кодемы;
  • на Авдеевском направлении враг обстреливал из артиллерии и танков районы Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахового;
  • попытка оккупантов наступать в направлениях Авдеевки и Песков захлебнулась под огнем Сил обороны Украины, противник отступил;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне использовали танки, ствольную и реактивную артиллерию и обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Гуляйпольского, Темировки, Времевки, Гуляйполя, Малиновки и Новополя, нанесли авиаудары возле Пречистовки, Владимировки и Полтавки;
  • войска страны-агрессора безуспешно пытались прорвать оборону защитников Украины в направлениях Марьинки и Шевченко, отступили;
  • на Южнобугском направлении зафиксированы российские обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Таврийское, Лиманы, Александровка, Котлярево, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоалександровка, Тополиное и Потемкино, оккупанты нанесли авиаудары возле Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврийского;
  • в акватории Черного моря Россия удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования.
Видео дня
Читайте также:
166-й день войны — главное. РФ планировала убийства Резникова и Буданова, оккупанты грозят взорвать ЗАЭС, новый удар по Антоновскому мосту
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02STQSgyvVQggZbz2E6dof1wUuGys1A7uKEyzt9knqzHqwhV8eRKHNzzYdiE3xhZ7Rl
https://www.youtube.com/embed/9SKIv96GL4g

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 42 340 своих военных, 1811 танков, 261 РСЗО, 223 самолета, 192 вертолета, 754 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Харьковская область Генштаб Авдеевка Марьинка Херсонская область Николаевская область Пески Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Эксклюзивы НВ

Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

8 августа, 20:14
Мнения
По опыту 12 выездов в Киевскую область бьюти-волонтеры уверены — люди после оккупации много держат в себе и часто им нужно просто поделиться (Фото:Наталья Кравчук)
«Наводим красоту и обнимаем» /
Как мастера столичной бьюти-индустрии бесплатно обслуживают украинцев в деоккупированных селах
8 августа, 19:01
События
Американские военные из контингента Международных сил по поддержанию мира в Косово (KFOR) на заблокированной сербами дороге в селе Зупче, Косово. 1 августа 2022 года (Фото:Fatos Bytyci / REUTERS)
Просто терпят друг друга /
Украинцы — о «пороховой бочке» на Балканах, которую увидели своими глазами в дни обострения в Косово
8 августа, 17:22
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X