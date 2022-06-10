Украина может вытеснить Россию с Донбасса — министр обороны Британии 10 июня, 20:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Бен Уоллес в Киеве, 10 июня 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вытеснить российских оккупантов с Донбасса.

Фрагмент общения Уоллеса с Зеленским опубликовала пресс-служба главы украинского государства в Facebook.



«Я вижу много общего в нашей истории. Во-первых, гораздо более многочисленная армия противника, фашистский режим… Действительно, сейчас мы видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим, о котором я уже сказал, на границы коллапса — по крайней мере, в том, что касается военной мощи. Они [россияне] сейчас на грани истощения», — сказал он.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи Зеленский поблагодарил Уоллеса за поддержку со стороны британского правительства и подчеркнул, что Великобритания — настоящий друг Украины. Они обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины в тяжелом вооружении, безопасностные гарантии для нашей страны а также возможные пути разблокировки украинских портов.

Бен Уоллес прибыл в Киев в пятницу, 10 июня, и пообещал усилить помощь Украине для борьбы с российской агрессией.

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