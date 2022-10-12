Украинские войска изменили динамику войны — глава Пентагона

12 октября, 16:44
Поделиться:
Ллойд Остин и Алексей Резников в Брюсселе 12 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ллойд Остин и Алексей Резников в Брюсселе 12 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Защитники Украины изменили динамику полномасштабной войны, развязанной Россией, а все предположения российского диктатора Владимира Путина о ходе войны были ошибочными.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия очередного заседания в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 12 октября.

"…Они [украинские силы] освободили сотни населенных пунктов от российской оккупации и вернули тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь Контактной группы, обучение и усилия по поддержке и обеспечению имели жизненно важное значение…", — подчеркнул глава Пентагона.

Видео дня

Читайте также:
Свободный удар. Как Украина вытесняет армию РФ: семь важных цифр, отражающих масштаб новой фазы наступления ВСУ
https://twitter.com/DeptofDefense/status/1580164880811687936

По его словам, в то время как Путин пытается отправлять на фронт необученных и случайных гражданских, Украина продемонстрировала миру, что «военная и духовная мощь свободного народа, сражающегося за свой суверенитет и демократию, торжествует».

Остин сказал, что Контактная группа полна решимости и продолжит укреплять оборонные способности Украины и удовлетворять ее неотложные потребности, а также заботиться о долгосрочной перспективе.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1580153870373855233

Очередное заседание в формате Рамштайн проходит в Брюсселе 12 октября. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня будет вопрос усиления ПВО.

Читайте также:
Обещанных Западом систем ПВО будет недостаточно, чтобы обезопасить всю Украину — Воздушные силы

Перед заседанием Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

https://www.youtube.com/embed/q2ciM3Qc-vg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Поддержка Украины Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X