Украинские войска изменили динамику войны — глава Пентагона 12 октября, 16:44 Ллойд Остин и Алексей Резников в Брюсселе 12 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Защитники Украины изменили динамику полномасштабной войны, развязанной Россией, а все предположения российского диктатора Владимира Путина о ходе войны были ошибочными.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия очередного заседания в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 12 октября.

"…Они [украинские силы] освободили сотни населенных пунктов от российской оккупации и вернули тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь Контактной группы, обучение и усилия по поддержке и обеспечению имели жизненно важное значение…", — подчеркнул глава Пентагона.

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По его словам, в то время как Путин пытается отправлять на фронт необученных и случайных гражданских, Украина продемонстрировала миру, что «военная и духовная мощь свободного народа, сражающегося за свой суверенитет и демократию, торжествует».

Остин сказал, что Контактная группа полна решимости и продолжит укреплять оборонные способности Украины и удовлетворять ее неотложные потребности, а также заботиться о долгосрочной перспективе.

Очередное заседание в формате Рамштайн проходит в Брюсселе 12 октября. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня будет вопрос усиления ПВО.

Перед заседанием Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.