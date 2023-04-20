«После победы». Посол Германии в Украине прокомментировала перспективы вступления Украины в НАТО 20 апреля, 18:20 Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, 20 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире Radio NV прокомментировала перспективы вступления Украины в НАТО.

В интервью Radio NV Фельдгузен подчеркнула, что вступление Украины будет политическим решением всех стран-членов НАТО, а не только Германии или США.

Она отметила, что в Альянсе есть страны, важнее с военной точки зрения, чем Германия, в частности, Великобритания и Франция, которые являются ядерными государствами, а также США и Турция.

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«Мне кажется, что в ЕС Германия действительно самая большая промышленная страна, но в НАТО мы не играем такой роли, как в ЕС. Там есть другие страны, с которыми тоже нужно говорить», — сказала Фельдгузен.

Она также заявила, что в течение года после начала полномасштабного вторжения России Украина продемонстрировала военную совместимость с НАТО.

«Украина показала, что она может использовать новейшие НАТОвские технологии. Командная структура очень отличалась от российской, которая была гораздо более советской. Украина показала, что она уже имплементирует стандарты, которые есть [в Альянсе], на поле боя. И это хорошо», — отметила госпожа посол.

Она добавила, что для вступления в НАТО и ЕС Украина должна также провести политические реформы.

«Мне кажется, что когда-то после победы просто Украина может сказать: „Мы готовы. Мы можем завтра вступить в НАТО“», — подытожила Фельдгузен.

Во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля президент Волоимир Зеленский заявил, что нет «никакого объективного барьера», чтобы принять решение и пригласить Украину в НАТО, а гарантии безопасности нужны уже сейчас. Сам Столтенберг сказал, что место Украины в НАТО " по праву".

Согласно опросу IRI, по состоянию на март вступление Украины в НАТО поддерживают 82% украинцев — это близкий к рекорду уровень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина-НАТО заявил, что Киев категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите в Вильнюсе.