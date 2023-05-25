Экс-премьер Эстонии заявил, что вступление Украины в НАТО усилит Альянс 25 мая, 16:11 Таави Ривайс отметил, что Европа должна помнить, что сейчас Украина борется за весь демократический мир (Фото:Кадр видео Open Ukraine via YiuTube)

Победа, которая бесспорно состоится, и произойдет только на условиях Украины, приведет к вступлению Украины в НАТО, которое только усилит Альянс.

Такое мнение высказал премьер-министр Эстонии в 2014—2016 годах Таави Рывайс во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

«Вы боретесь и за нашу свободу также. И мы в Эстонии, так же как и в Латвии, Литве и Молдове, я надеюсь, во всех европейских столицах, чувствуем это. Относительно победы Украины, которая бесспорно состоится и состоится исключительно на украинских условиях, поскольку никто другой не может навязывать никаких условий, которые были бы для вас неприемлемыми, очевидно это приведет к вступлению Украины в НАТО. Это абсолютно понятно. Если Украина получает членство в НАТО, НАТО получит чрезвычайно мощного члена», — сказал Рывайс.

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Он напомнил, что совсем недавно новыми членами Альянса стали Финляндия и Швеция, и это положительно не только для этих двух стран, но и для НАТО.

«Когда Эстония, Латвия и Литва 19 лет назад вступили в Европейский Союз, это было хорошо не только для нас — это было хорошо для европейского единства. Сегодня мы проезжали через отдаленные районы Польши, и я бы сказал, что они не очень отличаются от отдаленных районов Германии или Соединенных Штатов. Это процветающая страна. Так можно сказать обо всей Европе», — добавил экс-премьер.

Рывайс отметил, что Европа должна помнить, что сейчас Украина борется за весь демократический мир, и будет справедливо, если остальные европейские страны согласятся на предоставление средств после ее победы.

«Я думаю люди с этим согласятся, поскольку они с большим сочувствием относятся к тому, что происходит в Украине», — подытожил он.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.