Подоляк объяснил, почему в Украине невозможен корейский сценарий 26 апреля, 15:18 Демонтаж советского монумента Дружбы народов в Киеве из-за российского вторжения в Украину, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV объяснил, почему в Украине невозможен так называемый корейский сценарий.

В эфире Radio NV Подоляк подчеркнул, что «полуостров Корея — это один народ», две части которого принимали участие в гражданской войне при поддержке с одной стороны СССР, а с другой — США.

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«На 38 параллели они зафиксировали последствия гражданской войны, когда две части одного народа стали и сказали: „Мы не можем между собой о ценностях договориться, поэтому мы будем стоять здесь, а вы будете там стоять“», – отметил советник главы Офиса президента.

Однако в Украине "классическая оккупационная война, когда большая страна с огромным объемом оружия зашла на суверенную территорию, захватила долю этой территории", отметил он.

Также Подоляк напомнил, что Россия публично говорит, что она считает невозможным существование Украины рядом с Российской Федерацией.

По словам советника главы ОП, оккупационная армия «будет постепенно продвигаться вперед так или иначе», даже если на время конфликт будет заморожен.

«После этого внесут апдейты в работу своего оборонпрома. Они сегодня это уже делают. Они сегодня за счет параллельного импорта могут себе дополнительно производить определенное количество снарядов или ракет. Они внесут коррективы в стратегию ведения боевых действий на территории Украины. Они внесут коррективы в работу пропагандистской машины. Они будут вкладывать сумасшедшие средства, чтобы у нас здесь были внутренние нарастающие конфликты», — сказал он.

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Поэтому, объяснил Подоляк, в Украине вместо 38 параллели будет «определенный период оперативной паузы, после которой начнется третий этап».

«А параллельно с этим будут террористические акты, политические убийства на территории Украины, чтобы показать миру: „Смотрите, это серая, неконтролируемая зона, там постоянно происходят какие-то эксцессы и вероятно кто-то должен эту зону контролировать. Вероятно, это будет Российская Федерация», — добавил советник главы ОП.

Украинские власти неоднократно отмечали, что разделение Украины на две части «по корейскому сценарию» невозможно.

Разделение Кореи на КНДР и Южную Корею произошло в 1945 году после поражения Японии, которая до этого правила Кореей, во Второй мировой войне. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух государств прошла по 38 параллели. После Корейской войны (1950-1953) две страны были разделены демилитаризованной зоной.

