Для восстановления Украины понадобится более $400 млрд в ближайшем десятилетии — посол Германии 1 мая, 19:30 Мужчина на руинах своего дома, уничтоженного российской ракетой в Павлограде Днепропетровской области, 1 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Для восстановления Украины понадобится более $400 млрд в ближайшее десятилетие, заявила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского безопастностного форума.

По ее словам, это результаты расчетов украинского правительства совместно с ЕС и Всемирным Банком — финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного в настоящее время имущества.

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Фельдгузен отметила, что восстановление Украины «уже началось» и для сохранения доверия парламентариев стран, выделяющих эти средства, Украине придется стать образцом по предотвращению и противодействию коррупции, верховенству права и надлежащему управлению.

12 апреля президент Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление Украины после войны.

В конце марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно выделить 411 миллиардов долларов.

По данным проведенного в феврале опроса социологической группы Рейтинг, 89% украинцев считают, что финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры Украины следует за счет арестованных российских активов или репараций от России.

26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления, восстановления и реконструкции страны («финансовый Рамштайн»).