«Мы не отступаем». Зеленский заявил о новом этапе в войне с Россией 4 мая, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что Украине удалось остановить продвижение России вперед (Фото:ОПУ)

Украина находится на новой этапе войны с Россией, военным удалось остановить продвижение оккупантов вперед, заявил президент Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 4 мая

«Мы сейчас видим, что мы не отступаем. Сегодня это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой, там мы ждем соответствующую технику с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад», — сказал он во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

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Зеленский подчеркнул, что сначала нужно сделать все, чтобы остановить войну, а затем уже приступить к дипломатии.

«Сегодня желательно сделать первый этап. Было, мы его сделали — остановить Россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап — максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе. Третий этап — восстановить максимально территориальную целостность», — добавил украинские президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет находить компромиссы путем диалога там, где можно это сделать.

«Там Украина будет это делать, но показывая свою позицию, как равноправный партнер в любом диалоге», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 мая — 70-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов. Затем оккупанты отступили с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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