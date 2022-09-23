«Ничего, ноль». Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи от Израиля 23 сентября, 22:45 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила помощи от Израиля.

В интервью Ouest-France, опубликованном в пятницу, 23 сентября, глава государства сказал, что «шокирован» такой позицией Израиля: «Я шокирован. Я не понимаю. Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль… Я понимаю, что им нужно защищать свою землю, но я получил информацию, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны».



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Украинский президент добавил, что не обвиняет лидеров, но констатирует, что дискуссии с руководством Израиля «не помогли Украине».

Зеленский упомянул о влиянии России на Израиль и подчеркнул, что считает его независимым государством. Также президент сказал, что израильский народ поддерживает Украину: «Почему бы не дать нам ПВО?».

Он также осудил «неоднозначную» позицию Китая.

«До полномасштабного вторжения между нашими странами были каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества… Жаль, что сейчас у нас нет канала связи с Китаем. Я бы хотел, чтобы они помогли Украине», — сказал Зеленский.

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