Путин выдал новую порцию циничных заявлений о причинах войны против Украины 21 февраля, 12:12 Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ озвучил бредовые заявления об Украине (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool)

Российский диктатор Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ во вторник, 21 февраля, озвучил порцию новых бредовых заявлений о причинах нападения на Украину.

Свое выступление он начала с вторжения на Донбасс в 2014 году, традиционно заявив, что Кремль делал «все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами».

Диктатор добавил, что западные страны «натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие».

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Он также повторил утверждения российской пропаганды о секретных базах НАТО и США, а также о биолабораториях у границ России.

Путин заявил, что Запад готовил «порабощенную ими Украину к большой войне». Именно этими циничными заявлениями он оправдал начало полномасштабного вторжения своих оккупационных войск в Украину в феврале прошлого года.

«Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем ее дальше, чтобы эту войну остановить», — сказал диктатор.

Почти год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

В сентябре 2022 года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. В ноябре украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

Украинская армия готовится к новому контранступлению и освобождению своих территорий.



