США хотят добиться, чтобы война России против Украины завершилась стратегическим поражением Путина — Нуланд 29 апреля, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Нуланд заявила, что США хотят видеть Украину процветающей страной (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что цель США — добиться, чтобы война России против Украины завершилась стратегическим поражением для российского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом она сказала в интервью Медузе.

«Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом», — отметила она.

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Нуланд добавила, что россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война.

«Тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций. Но причина всему этому — только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики», — резюмировала заместитель госсекретаря США.

США систематически поддерживают Украину в борьбе с Россией, предоставляя военную помощь и вводя мощные санкции против РФ.

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.

Также Палата представителей США приняла в целом символический законопроект, призывающий президента Джо Байдена продать подсанкционные предметы роскоши российских олигархов для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

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