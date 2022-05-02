«Пособник военных преступников РФ». Премьер Венгрии Орбан попал в базу Миротворца 2 мая, 10:34 Цей матеріал також доступний українською Орбан блокирует поставки оружия в Украину для защиты от РФ (Фото:Bernadett Szabo/Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не признает преступления России в Украине и блокирует поставки оружия Киеву для защиты от оккупантов, попал в базу Миротворца.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Там его назвали пособником российских военных преступников и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

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«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором», — говорится на странице с его именем в базе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

Владимир Зеленский заявил, что Орбану, недавно переизбранному на четвертый срок, придется выбрать между РФ и остальным миром.

Будапешту такие высказывания Зеленского не понравились.

Зеленский также заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы. По данным украинских СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что его страна не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне в Украине, развязанной Россией. Качиньский посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, если он не видит того, что произошло в Буче.

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