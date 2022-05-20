Немецкий астронавт рассказал, как наблюдал за войной в Украине из космоса
Немецкий астронавт Маттиас Маурер (Фото:Twitter/@astro_matthias)
Немецкий астронавт Маттиас Маурер рассказал, как наблюдал за военными действиями в Украине из космоса.
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«Мы могли видеть облака дыма в стране, а ночью — вспышки от попаданий ракет. Для меня это было очень грустно», — заявил он в интервью Bild.
Маурер находился на Международной космической станции на протяжении полугода и вернулся на Землю две недели назад.
Он выразил надежду на то, что украинцы скоро вновь смогут жить в мирной и свободной стране.
«Война отбросила нас на десятилетия назад», — отметил астронавт.
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