Немецкий астронавт рассказал, как наблюдал за войной в Украине из космоса 20 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Немецкий астронавт Маттиас Маурер (Фото:Twitter/@astro_matthias)

Немецкий астронавт Маттиас Маурер рассказал, как наблюдал за военными действиями в Украине из космоса.



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«Мы могли видеть облака дыма в стране, а ночью — вспышки от попаданий ракет. Для меня это было очень грустно», — заявил он в интервью Bild.

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Маурер находился на Международной космической станции на протяжении полугода и вернулся на Землю две недели назад.

Он выразил надежду на то, что украинцы скоро вновь смогут жить в мирной и свободной стране.

«Война отбросила нас на десятилетия назад», — отметил астронавт.

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