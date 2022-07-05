Зеленский верит, что можно избежать втягивания Беларуси в войну против Украины

5 июля, 13:40
Зеленский заявил, что белорусам необходимо делать все, чтобы не быть втянутыми в войну против Украины (Фото:ОПУ)

Зеленский заявил, что белорусам необходимо делать все, чтобы не быть втянутыми в войну против Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Беларусь не будет втянута в войну против Украины и что этого удастся избежать.

«Мы верим, что Беларусь не втянется в эту войну. Но провокации есть и будут», — сказал он во время выступления на 26-м ежегодном форуме The Economist.

Он напомнил, что с территории Беларуси по Украине летят ракеты.

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«Очень много, разного калибра, которые принесли разные страдания Украине. Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. Мы считаем, что белорусскому народу надо делать все, чтобы не втянуться в эту войну», — отметил украинский президент.

https://www.youtube.com/watch?v=GSQWK3FnD68

Зеленский также добавил, то должна быть ответственность людей, которые видят, что происходит.

«Нельзя молчать и говорить, что это не мы, это с нашей территории Российская Федерация делает эти выстрелы», — резюмировал он.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

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Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь Владимир Зеленский Война России против Украины

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