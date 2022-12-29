Варшава отказалась от громких новогодних празднований из-за войны в Украине

29 декабря, 06:25
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Рождественский городок в Варшаве (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Рождественский городок в Варшаве (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Городские власти Варшавы решили отказаться от громкого празднования новогодних праздников. Там объяснили это войной в Украине и финансовыми соображениями.

Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт, пишет Tvn24.pl.

«В Украине, по ту сторону нашей восточной границы, идет жестокая, кровавая, звериная война, где ежедневно гибнут люди, мирные жители. Поэтому это не та атмосфера, которая способствует организовывать особо радостные импрезы», — сказала она, добавив, что в условиях энергетического кризиса уместно сокращать расходы по развлечениям.

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Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки, учитывая, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциации с войной у переселенцев из Украины, особенно у детей.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Новый Год Варшава Украина-Польша Война в Украине Война России против Украины

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