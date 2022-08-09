Залужный провел переговоры с командующим силами НАТО в Европе

9 августа, 21:11
Валерий Залужный (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Валерий Залужный (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 9 августа, в рамках регулярных контактов с американскими коллегами провел переговоры с командующим ВС США в Европе и главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

У себя в Facebook Залужный подчеркнул, что процесс передачи военной помощи Украине остается непрерывным.

«Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между ВСУ и Командованием ВС США в Европе является системным и результативным», — отметил он.

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https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0Ya7xwhqk2LUaLdCPmoRMeznpNTtjw8TK73TF2iz85RXt4KfKmofitwLQFDFd8PRwl

В США 8 августа объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin. Также Пентагон впервые подтвердил передачу Украине противорадиолокационных ракет.

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https://www.youtube.com/embed/DX-A4aLI8kQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США Валерий Залужный Война России против Украины

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