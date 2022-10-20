Президент Швейцарии прибыл в Украину 20 октября, 10:26 Игнацио Кассис впервые с начала войны прибыл в Украину (Фото:Ignazio Cassis/Twitter)

В четверг, 20 октября, президент Швейцарии Игнацио Кассис прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в своем Twitter, опубликовав фото с перрона одного из украинских железнодорожных вокзалов.

«Снова в Украине, через год после моего последнего визита. Цель: получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны», — отметил Кассис.

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Он прибыл в Украину на фоне массированных атак РФ по украинским городам. Через некоторое время после его приезда по всей Украине было объявлена воздушная тревога.

С начала полномасштабного вторжения России Украину посещают мировые лидеры и представители стран-партнеров Киева. Нередко их визита совпадают с атаками российских оккупантов.

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19 октября Киев посетил глава МИД Греции Никос Дендиас. В этот же день войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города.

Пресс-конференцию по итогам его переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пришлось проводить в укрытии.