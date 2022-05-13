Советник Эрдогана заявил, что Россия хочет переговоров с Украиной и Западом 13 мая, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Cоветник президента Турции Ибрагим Калин (Фото:Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook)

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Россия хочет «заключить новое крупное соглашение» с Украиной и Западом.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Мы знаем, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, и заключить новую большую сделку… Есть более глубокий стратегический расчет, включающий Украину», — сказал он в интервью турецкому изданию Türkiye.



Видео дня

По словам Калына, для переговоров все стороны, в том числе Европа и США, «должны иметь конструктивный настрой», поэтому Турция ведет активные переговоры с американскими и европейскими коллегами.



В интервью Калын повторил, что Турция готова внести свой вклад для обеспечения встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что вопрос переговоров с РФ осложняется каждый день из-за военных преступлений российских оккупантов, расстрелов ими мирных жителей и уничтожения инфраструктуры. Он подтвердил, что готов говорить с Путиным, но на условиях диалога, а не ультиматумов.

До начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля в России требовали «гарантий безопасности» от Запада, утверждая, что НАТО якобы представляет для них угрозу. В НАТО неоднократно подчеркивали, что Альянс является оборонным и никому не угрожает. В стране-агрессоре хотели, чтобы Североатлантический альянс «вернулся на границы 1997 года».

После того, как Россия развязала в Украине полномасштабную войну, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО. В случае их вступления граница Альянса с Россией расширится почти втрое, до более чем 1900 км.

Турция однозначно станет на сторону победителя – Сергей Данилов, Центр ближневосточных исследований https://www.youtube.com/embed/c6vDJAZLQGg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.