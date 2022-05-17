Госдеп США объявил о запуске программы по сбору информации о преступлениях РФ в Украине

17 мая, 23:08
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Госдеп США объявил о запуске новой программы по сбору, анализу и распространению доказательств, совершенных Россией военных преступлений в Украине. Об этом сообщает CNN.

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Программа под названием «Обсерватория конфликтов» включает в себя документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников о действиях российских войск во время жестокой войны российского диктатора Владимира Путина, говорится в сообщении Госдепартамента.

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«Обсерватория конфликтов будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами, для использования в текущих и будущих механизмах подотчетности», — говорится в сообщении.

Информация будет опубликована через онлайн-платформу, добавили в Госдепе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Программа Война в Украине Военные преступления

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