Пентагон оценил потери России в Украине в 70−80 тысяч

8 августа, 21:22
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными, считают в Пентагоне.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал во время брифинга в понедельник, 8 августа, сообщает CNN.

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«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, менее чем за шесть месяцев потеряли 70 или 80 тысяч человек. Эта цифра учитывает число убитых и раненых в бою, она может быть немного ниже, немного выше, но, я думаю, это примерное значение», — сказал он.

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Представитель Пентагона отметил, что число потерь среди российских оккупантов значительное, учитывая, что Россия не достигла ни одной из целей кремлевского диктатора Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Колин Кал добавил, что моральный дух украинцев и их воля к борьбе не вызывают сомнений, в то время как у россиян с этим серьезные проблемы.

1 июля министр обороны Алексей Резников говорил, что в Украине были ранены более 90 тысяч россиян.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 августа Россия потеряла в Украине 42 340 своих военных, 1811 танков, 261 РСЗО, 223 самолета, 192 вертолета, 754 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

РФ пытается создать иллюзию массированного наступления – Олег Жданов

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Украина-США Пентагон Минобороны США Война России против Украины российские потери

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