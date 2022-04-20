После посещения Бучи. Глава МИД Ирландии в ООН призвал Россию согласиться на гуманитарное прекращение огня в Украине 20 апреля, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Саймон Ковени был с визитом в Киеве 14 апреля (Фото:Pavel Klimov/Reuters)

Министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Саймон Ковени призвал Россию согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня в Украине.

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Об этом он сказал на брифинге ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

Ковени также призвал Совбез ООН найти способ остановить войну.

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Он обратился к России после того, как неделю назад посетил Киев и видел зверства российских военных в Буче.

«Единственное оружие, которое у нас есть — это дипломатия, диалог, факты, коллективное руководство и, самое главное, общая приверженность международному праву и Уставу ООН. Как и 25 февраля, так и сегодня, это война по выбору, и она может закончиться немедленно, если так решит президент Путин», — отметил глава МИД Ирландии.

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Он также заявил, что стал свидетелем возобновления и расширения наступления РФ на востоке Украины.

«Это безумие, которое история осудит очень сурово. Мы должны найти способ остановить эту войну, и этот совет несет уникальную ответственность за это», — резюмировал Ковени.

С 17 по 19 апреля Украине не удавалось согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения из-за обстрелов оккупантов. Россия также отказывается предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя.

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 апреля — 56-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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