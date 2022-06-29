Россия должна прекратить войну против Украины, а Беларусь — соучастие в ней — декларация саммита НАТО 29 июня, 16:24 Страны НАТО приняли ряд решение по итогам двухдневного саммита (Фото:Violeta Santos Moura/Reuters)

Россия должна немедленно прекратить войну в Украине и покинуть ее территории, а Беларусь — соучастие в этой войне.

Об этом говорится в декларации НАТО по итогам двухдневного саммита в Мадриде.

«Мы будем продолжать противостоять лжи России и отвергать ее безответственную риторику. Россия должна немедленно прекратить войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне», — говорится в документе.

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Страны НАТО решительно осудили агрессивную войну России против Украины, заявив, что она серьезно подрывает международную безопасность и стабильность.

«Ужасающая жестокость России привела к огромным человеческим страданиям и массовым перемещениям, непропорционально сильно затронувшим женщин и детей. Россия несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу. Россия должна обеспечить безопасный, беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ. Союзники работают с соответствующими заинтересованными сторонами в международном сообществе, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом», — говорится в заявлении.

В НАТО также отметили, что Россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру, в том числе своими военными действиями.

В Альянсе заявили, что полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите своей страны, и с президентом Владимиром Зеленским.

«Мы вновь заявляем о нашей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своих собственных механизмов безопасности», -подчеркнули в декларации.

Страны НАТО добавил, что будут оказывать адекватную помощь союзникам, «признавая их конкретную ситуацию».

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29 июня на саммите НАТО утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил Зеленский, он призвал Альянс отвечать на угрозы со стороны РФ.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 июня — 126-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.





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