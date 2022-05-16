С участием диктаторов Путина и Лукашенко. В Москве стартовал саммит стран ОДКБ

16 мая, 14:39
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На саммите ОДКБ присутствуют Путин и Лукашенко (Фото:РБК/Telegram)

На саммите ОДКБ присутствуют Путин и Лукашенко (Фото:РБК/Telegram)

В России начался саммит стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он проходит на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщает РБК, саммит проходит в Москве с участием российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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В совещании за круглым столом принимают участие также президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Другие детали пока не сообщаются.

27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.

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Впоследствии разведчики заявили, что РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

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Ранее военных стран ОДКБ использовали во время протестов в Казахстане в первые дни января 2022 года.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Владимир Путин ОДКБ Война России против Украины

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