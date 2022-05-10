«От восьми до десяти». В Минобороны США назвали число убитых российских генералов в Украине 10 мая, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Глава Разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украинская армия убила от восьми до десяти российских генералов с начала полномасштабного военного вторжения России, заявил глава Разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что Россия теряет своих генералов, поскольку они должны находиться на фронте, чтобы обеспечить выполнение своих приказов. Также он добавил, что военнослужащие Украины лучше мотивированы даже несмотря на то, что украинские вооруженные силы намного меньше, чем силы РФ.

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«Я думаю, что украинцы правы в своем мужестве и том, как они защищают свою нацию», — подчеркнул Берриер.

Ранее адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, сообщал, что за последние два месяца Россия потеряла по меньшей мере 12 генералов.

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