В Минобороны заявили, что цель России — отрезать Украину от морей 2 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Россия хочет перекрыть доступ Украине к морям (Фото:Valentyn Ogirenko/File Photo/Reuters)

Цель России в войне против Украину — отрезать ее от Черного и Азовского морей, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей — Азовского и Черного», — отметила Маляр.

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Она также добавила, что Украина — не конечный пункт России.

«Украину готовят как плацдарм, чтобы уже отсюда двигаться дальше», — резюмировала заместитель главы Минобороны.

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 мая — 68-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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