Отстранение Путина от власти является единственным способом защитить Запад от угроз Кремля — глава МИД Литвы 10 мая, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Отстранение российского диктатора Владимира Путина от власти является единственным способом защитить Запад от угроз со стороны Москвы, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Война России против Украины — главные события 10 мая

В интервью Associated Press он заявил, что речь главы Кремля на параде 9 мая показала неудачи на войне в Украине. По его словам, такой Путин может быть еще более опасен, и что единственный способ устранить угрозу — это убрать его.

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«С нашей точки зрения, до того момента, когда нынешний режим не будет находиться у власти, окружающие его страны будут в определенной степени находиться в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно сменить Путина, можно сменить его окружение, но на его место может прийти другой Путин», — отметил Ландсбергис.

Он добавил, что пока существует режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности.

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«И если что-то и было доказано тем, кто сомневался в этом после 2008 года в Грузии и в 2014 году, когда началась первая война в Украине, так это то, что Россия — агрессивная страна. Это совершенно ясно», — резюмировал глава МИД Литвы.

Значительная часть речи Путина на параде была посвящена войне в Украине, однако он ни разу не использовал оборот «специальная военная операция», которым российские власти официально называют полномасштабное вторжение.

Вместо этого оборота Путин использовал другие выражения: «Россия дала упреждающий отпор агрессии», «сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою». А завершил речь президент словами: «За Россию! За Победу!».





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