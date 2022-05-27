В Кремле снова фантазируют о штурме Киева — СМИ 27 мая, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника на выставке в Киеве, 21 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Кремле снова обсуждают возможный «штурм Киева» и надеются на победу в полномасштабной войне против Украины «за несколько месяцев», сообщает издание Медуза со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и один источник в администрации российского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 27 мая

По информации издания, «программой-минимум» для «объявления победы» в Кремле сейчас называют захват всей территории Донецкой и Луганской областей, а «программой-максимум» — «взятие под контроль Киева».



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Медуза пишет, что, несмотря на поражение России в северных областях Украины, «высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели» и рассчитывает, что «к осени уже все закончится». Один из собеседников издания сказал, что у России «заведомо больше ресурсов», чем у Украины.

Собеседники издания сказали, что такие настроения распространились не только в Кремле, а и в руководстве путинской партии Единая Россия, и секретарь генсовета партии Андрей Турчак регулярно ездит на Донбасс. Он же вместе с марионеткой Кремля, главарем псевдореспублики «ДНР» Денисом Пушилиным вывесил красный флаг на администрации поселка Розевка Запорожской области Украины. На Донбасс также ездит глава политического блока Кремля Сергей Кириенко — как пишет Медуза, он готовит «референдумы» о «присоединении» так называемых Л/ДНР к стране-агрессору.



Ранее издание сообщало, что кремлевский режим в конце марта 2022 года окончательно смирился с тем, что Киев не получится «взять» силами, задействованными в полномасштабном вторжении в Украину. Близкий к Кремлю источник Медузы предположил, что Россия может массово отправить на войну срочников, но объявлять всеобщую мобилизацию в Москве боятся, так как она «может ударить по рейтингу властей и лично Путина».

26 мая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что угроза для Киева теперь будет всегда, потому что уничтожить Киев и украинскую власть — «самый быстрый путь завоевать Украину. Киевский городской голова Виталий Кличко также говорил, что Россия до сих пор планирует захватить всю территорию Украины, а ее главная цель — Киев.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 29 750 человек личного состава, 1322 танка, 623 артиллерийских системы, 206 самолетов, 170 вертолетов, 13 кораблей и катеров и не только.

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