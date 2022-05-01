Американский конгрессмен предложил ввести войска в Украину, если Путин пойдет на химическую или ядерную атаку 1 мая, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Конгрессмен Адам Кинзингер (в центре) вместе с украинскими парламентариями, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Член Палаты представителей Конгресса, республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер объявил о внесении резолюции, которая предусматривает использование американских войск для защиты Украины, если российский диктатор Владимир Путин пойдет на эскалацию.

Об этом сообщается на сайте конгрессмена.



По словам Кинзингера, в случае одобрения резолюции президент США сможет использовать американские войска, если Россия решится на применение химического, биологического или ядерного оружия против Украины.



Видео дня

«Как заявлял президент США, Путина необходимо остановить. Соответственно, главнокомандующий величайшей армии в мире должен иметь полномочия и средства для принятия необходимых для этого мер», — заявил конгрессмен.



Президент США Джо Байден и официальные лица США неоднократно говорили, что американские военные не будут участвовать в войне в Украине. В то же время Байден заявлял, что, если Россия применит химическое оружие, «США ответят», не уточняя, как именно.

Америка вписывается за Украину и бесит Путина – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/pfleZxMfm40

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.