Американский конгрессмен предложил ввести войска в Украину, если Путин пойдет на химическую или ядерную атаку

1 мая, 20:07
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Конгрессмен Адам Кинзингер (в центре) вместе с украинскими парламентариями, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Конгрессмен Адам Кинзингер (в центре) вместе с украинскими парламентариями, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Член Палаты представителей Конгресса, республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер объявил о внесении резолюции, которая предусматривает использование американских войск для защиты Украины, если российский диктатор Владимир Путин пойдет на эскалацию.

Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

По словам Кинзингера, в случае одобрения резолюции президент США сможет использовать американские войска, если Россия решится на применение химического, биологического или ядерного оружия против Украины.

Видео дня
https://twitter.com/AndrewDesiderio/status/1520786380141563907

«Как заявлял президент США, Путина необходимо остановить. Соответственно, главнокомандующий величайшей армии в мире должен иметь полномочия и средства для принятия необходимых для этого мер», — заявил конгрессмен.

Президент США Джо Байден и официальные лица США неоднократно говорили, что американские военные не будут участвовать в войне в Украине. В то же время Байден заявлял, что, если Россия применит химическое оружие, «США ответят», не уточняя, как именно.

Америка вписывается за Украину и бесит Путина – Виталий Сыч, Сергей Фурса

https://www.youtube.com/embed/pfleZxMfm40
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Конгресс США Палата представителей Война России против Украины

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