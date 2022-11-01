В Киев приехала еврокомиссар по энергетике 1 ноября, 15:13 Симсон приехала в Украине после массированных атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:Kadri Simson/Twitter)

Во вторник, 1 ноября, в Украину приехала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она посетила Киев, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора после массированных атак РФ.

Об этом Симсон написала в своем Twitter.

Она также назвала действия РФ жестокой и бесчеловечной тактикой.

«Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России — жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы», — резюмировала еврокомиссар.

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Она добавила, что Евросоюз готов помогать Украине, пока страна не победит.

С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов снова стали объекты энергетической инфраструктуры.





