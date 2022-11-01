В Киев приехала еврокомиссар по энергетике
Симсон приехала в Украине после массированных атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:Kadri Simson/Twitter)
Во вторник, 1 ноября, в Украину приехала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она посетила Киев, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора после массированных атак РФ.
Об этом Симсон написала в своем Twitter.
Она также назвала действия РФ жестокой и бесчеловечной тактикой.
«Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России — жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы», — резюмировала еврокомиссар.
Она добавила, что Евросоюз готов помогать Украине, пока страна не победит.
С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов снова стали объекты энергетической инфраструктуры.