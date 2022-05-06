Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Киев 6 мая, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии находятся в Киеве с визитом (Фото:Gabrielius Landsbergis/Twitter)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичус и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прибыли в Киев с рабочим визитом.

«Посещаю Киев с латвийским и эстонской коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему», — написал в своем Twitter Ландсбергис.

Видео дня

По словам его коллеги из Эстонии Лийметс, министры стран Балтии находятся в Украине, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку украинскому народу и обсудить другие способы, которыми можно помочь стране.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил политиков из всех дружественных стран посетить Киев, он заявил, что так проявляется лидерство.

За более чем два месяца войны Киев и города Киевской области, где российские оккупанты совершали военные преступления, посетили ряд мировых лидеров. В середине апреля в Украину прибыли президенты стран Балтии и Польши.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.