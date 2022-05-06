Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Киев

6 мая, 13:07
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Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии находятся в Киеве с визитом (Фото:Gabrielius Landsbergis/Twitter)

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии находятся в Киеве с визитом (Фото:Gabrielius Landsbergis/Twitter)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичус и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прибыли в Киев с рабочим визитом.

«Посещаю Киев с латвийским и эстонской коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему», — написал в своем Twitter Ландсбергис.

Видео дня
https://twitter.com/GLandsbergis/status/1522502979999436800

По словам его коллеги из Эстонии Лийметс, министры стран Балтии находятся в Украине, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку украинскому народу и обсудить другие способы, которыми можно помочь стране.

https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448

16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил политиков из всех дружественных стран посетить Киев, он заявил, что так проявляется лидерство.

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За более чем два месяца войны Киев и города Киевской области, где российские оккупанты совершали военные преступления, посетили ряд мировых лидеров. В середине апреля в Украину прибыли президенты стран Балтии и Польши.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Литва Латвия Страны Балтии Эстония Война России против Украины

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