В Украину прибыли спикеры парламентов Чехии и Польши 14 апреля, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Милош Выстрчил и Томаш Гродский прибыли в Украину (Фото:@Vystrcil_Milos)

В четверг, 14 апреля, в Украину прибыли спикеры парламентов Чехии и Польши Милош Выстрчил и Томаш Гродский.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Спикер чешского парламента опубликовал фото, где делегации двух стран едут на поезде.

«Есть приглашения, от которых не отказываются», — написал он в своем Twitter.

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Позже он показал фото, на котором политики вместе с Гродским в бронежилетах передвигаются в машине.

Политики должны посетить Киев.

Накануне президенты стран Балтии и Польши посетили Украину, в частности, Киев и Киевскую область.

Президенты побывали в Буче, Бородянке и Дмитровке, после чего призвали расследовать военные преступления России в Украине, усилить санкции против страны-агрессора и предоставить Украине необходимое оружие.

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