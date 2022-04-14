В Украину прибыли спикеры парламентов Чехии и Польши

14 апреля, 09:47
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Милош Выстрчил и Томаш Гродский прибыли в Украину (Фото:@Vystrcil_Milos)

Милош Выстрчил и Томаш Гродский прибыли в Украину (Фото:@Vystrcil_Milos)

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В четверг, 14 апреля, в Украину прибыли спикеры парламентов Чехии и Польши Милош Выстрчил и Томаш Гродский.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Спикер чешского парламента опубликовал фото, где делегации двух стран едут на поезде.

«Есть приглашения, от которых не отказываются», — написал он в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Vystrcil_Milos/status/1514458877080883200

Позже он показал фото, на котором политики вместе с Гродским в бронежилетах передвигаются в машине.

https://twitter.com/Vystrcil_Milos/status/1514476431941816323
https://twitter.com/Vystrcil_Milos/status/1514490311107653636

Политики должны посетить Киев.

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Накануне президенты стран Балтии и Польши посетили Украину, в частности, Киев и Киевскую область.

Президенты побывали в Буче, Бородянке и Дмитровке, после чего призвали расследовать военные преступления России в Украине, усилить санкции против страны-агрессора и предоставить Украине необходимое оружие.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Чехия Польша Война России против Украины

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