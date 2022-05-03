США видят мало признаков того, что переговоры Украины и РФ дадут результат — Госдеп 3 мая, 08:38 Цей матеріал також доступний українською В Госдепе прокомментировали переговоры Украины и РФ (Фото:Brandon Mowinkel/Unsplash)

США видят мало признаков того, что переговоры России и Украины об окончании полномасштабного вторжения РФ окажутся плодотворными и дадут результат, заявил советник Госдепа Дерек Шолле.

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«Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры», — казал он в интервью Голосу Америки.

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Шолле также отметил, что США будут с нетерпением ждать возможности узнать детали о поездке в Киев и Москву генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Будем с нетерпением ждать возможности, чтобы узнать у генерального секретаря о его поездке и о том, есть ли шанс продвинуться вперед по пути мира. Мы сомневаемся», — резюмировал он.

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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